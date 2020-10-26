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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 08:51 | Son Güncelleme:

Ataşehir’de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 49 kişiye para cezası

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Ataşehir’de polisin bir eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 49 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari ve para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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  • Ataşehirde eğlence mekanına baskın: 49 kişiye para cezası
  • Ataşehirde eğlence mekanına baskın: 49 kişiye para cezası
  • Ataşehirde eğlence mekanına baskın: 49 kişiye para cezası
  • Ataşehirde eğlence mekanına baskın: 49 kişiye para cezası
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Ataşehir’de yapılan denetimde, kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken eğlence merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde içeride sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 49 kişi belirlendi.

Eğlence mekanının pandemi dolayısıyla getirilen sosyal mesafe kuralları kapsamında kapalı olması gerektiğini belirleyen polis ekipleri işletmeye ve içeride bulunan 49 kişiye cezai işlem uyguladı.

Mekanda bulunan 49 kişi İçerenköy Polis Merkezine götürüldü.

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