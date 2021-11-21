Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi

Haberin Devamı

Olay, cuma akşam saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,düğün sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışma kısa süreden büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Gruptakilerin zorluk çıkarması üzerine polis birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı.



Kavgada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.