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İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de DHKP/C operasyonu: 2 gözaltı

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Ataşehir'de DHKP/C operasyonu: 2 gözaltı
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ATAŞEHİR'de düzenlenen DHKP-C operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP/C'ye yönelik çalışma başlattı. Terör örgütü DHKP/C'nin sözde alan sorumlısu M.Ş ve E.B isimli şüphelilere operasyon düzenlendi. 20 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüphelilerle birlikte 2 silah ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş ve E.B'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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