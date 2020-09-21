Ataşehir'de DHKP/C operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP/C'ye yönelik çalışma başlattı. Terör örgütü DHKP/C'nin sözde alan sorumlısu M.Ş ve E.B isimli şüphelilere operasyon düzenlendi. 20 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüphelilerle birlikte 2 silah ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş ve E.B'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.