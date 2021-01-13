Ataşehir'de devrilen minibüsteki sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza saat 12.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi. Fethi Sümer'in kullandığı 80 PB 021 plakalı kapalı kasa minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp yolun kenarındaki çitleri ve direği deviren sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yatarak yola devrildi. Minibüs içinde sürücü sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Fethi Sümer, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan araç çekici ile devrildiği yerden kaldırılarak götürüldü.