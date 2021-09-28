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Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

#Ataşehir#İstanbul#İşçi
Ataşehirde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de bir binanın bahçesine devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta bir TIR'dan indirildikten sonra yokuş olan sokakta ilerleyen iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın behçesine devrildi. Yan yatan makinesinin sürücüsü Oğuz Kaçmaz (40), asfalt düzeltmek için kullanılan silindirlerin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Vinçle kaldırılan iş makinesinin altından çıkarılan Kaçmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"BEN ATLA DEDİM AMA KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Musa Tellioğlu, "Şu an şoktayım. Arkasındaki araçtım. Önümde giderken yan dönmeye başladı. Ben atla dedim ama kurtarmaya çalıştı. Kurtulamadı. Test döndü. Aracın altında kaldı. Yani çok kötü çok kötüydü" şeklinde konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Ataşehir#İstanbul#İşçi