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AtaÅŸehir'de demir sopalÄ± trafik kavgasÄ± kamerada

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AtaÅŸehir#Ä°stanbul#Kavga
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 30, 2023 10:27

AtaÅŸehir'de hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda ters yÃ¶nden geldiÄŸi iddiasÄ±yla yol verme tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden biri aracÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± demir sopayla diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye saldÄ±rdÄ±. Kavga anlarÄ± ise Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Olay, 28 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. Hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda ters yÃ¶nden geldiÄŸi iddiasÄ±yla yol verme tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±.

AtaÅŸehirde demir sopalÄ± trafik kavgasÄ± kamerada

AraÃ§larÄ±ndan inen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler birbirlerine kÃ¼fÃ¼r ve hakaret etmeye baÅŸlayÄ±nca tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden biri bagajdan aldÄ±ÄŸÄ± demir sopa ile diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye vurmaya baÅŸladÄ±. Ã‡evredekiler araya girerek taraflarÄ± sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Elindeki demir sopayÄ± tekrar bagaja koyan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ otomobile binerek olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. YaÅŸanan kavga bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

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AtaÅŸehirde demir sopalÄ± trafik kavgasÄ± kamerada

AtaÅŸehirde demir sopalÄ± trafik kavgasÄ± kamerada

AtaÅŸehirde demir sopalÄ± trafik kavgasÄ± kamerada

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#AtaÅŸehir#Ä°stanbul#Kavga

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