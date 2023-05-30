AtaÅŸehir'de demir sopalÄ± trafik kavgasÄ± kamerada

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Olay, 28 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. Hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda ters yÃ¶nden geldiÄŸi iddiasÄ±yla yol verme tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±.

AraÃ§larÄ±ndan inen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler birbirlerine kÃ¼fÃ¼r ve hakaret etmeye baÅŸlayÄ±nca tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden biri bagajdan aldÄ±ÄŸÄ± demir sopa ile diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye vurmaya baÅŸladÄ±. Ã‡evredekiler araya girerek taraflarÄ± sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Elindeki demir sopayÄ± tekrar bagaja koyan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ otomobile binerek olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. YaÅŸanan kavga bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

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