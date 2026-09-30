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Ataşehir'de CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Chp#Ak Parti
Ataşehirde CHPli 6 belediye meclis üyesi AK Partiye katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 02:04

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.

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AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.

Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde söz konusu 6 isim CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyordu.

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#Ataşehir#Chp#Ak Parti

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