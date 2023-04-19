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Ataşehir'de CHP seçim bürosuna saldırı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

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#CHP#Ataşehir#Saldırı
Ataşehirde CHP seçim bürosuna saldırı İstanbul Valiliğinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 12:13

Ataşehir'de bulunan CHP seçim bürosuna gece saatlerinde gelen bir grup saldırıda bulundu. Sprey boyalarla camlara yazı yazan saldırganlar, büronun önünde asılı bulunan bayrakları kesti. Kuru sıkı tabanca ile de ile ateş eden saldırganlar kaçarken İstanbul Valiliği şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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Olay, gece saatlerinde Örnek Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'nda yaşandı. Seçim bürosunun önüne gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdıktan sonra büronun önünde asılı bulunan parti bayraklarını kopararak attı. Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan saldırıyı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kurusıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" ifadelerini kullandı.

Ataşehirde CHP seçim bürosuna saldırı İstanbul Valiliğinden açıklama

 

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İSTANBUL VALİLİĞİ: ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

İstanbul Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbar edilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Ataşehirde CHP seçim bürosuna saldırı İstanbul Valiliğinden açıklama

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#CHP#Ataşehir#Saldırı

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