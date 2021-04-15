MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtaşehir'de canlarını hiçe sayıp elektrik kablolarını kesen şüpheliler kamerada
GeriGündem Ataşehir'de canlarını hiçe sayıp elektrik kablolarını kesen şüpheliler kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de canlarını hiçe sayıp elektrik kablolarını kesen şüpheliler kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ataşehir'de canlarını hiçe sayıp elektrik kablolarını kesen şüpheliler kamerada

ATAŞEHİR'de canlarını hiçe sayıp, elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kabloları kesme anı kameraya yansıdı.

Ataşehir'de 3 şüpheli Küçükbakkalköy Kozyatağı bağlantı yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri elindeki makasla kabloyu kesti. Bu sırada polis ekipleri, kabloları kesip alan şüphelileri fark etti. Polisle şüpheliler arasında kısa süren kovalamaca yaşandı. Şüpheliler Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kabloları kesme anları kameralara yansıdı.

Ataşehirde canlarını hiçe sayıp elektrik kablolarını kesen şüpheliler kamerada

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi