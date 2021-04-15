Ataşehir'de canlarını hiçe sayıp elektrik kablolarını kesen şüpheliler kamerada

Ataşehir'de 3 şüpheli Küçükbakkalköy Kozyatağı bağlantı yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri elindeki makasla kabloyu kesti. Bu sırada polis ekipleri, kabloları kesip alan şüphelileri fark etti. Polisle şüpheliler arasında kısa süren kovalamaca yaşandı. Şüpheliler Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kabloları kesme anları kameralara yansıdı.

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