Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşinin kapısına dayanarak silahla tehdit etti

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Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Esatpaşa Mahallesi Aşıkveysel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C., aralarında sorun olan eski eşinin evinin önüne gitti. İkili arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle M.C., yanında getirdiği tabancayla eşinin yanına gelmesi için havaya bir el ateş açtı. Eşi yanına gelmeyince M.C. tabancayı kafasına doğrultarak intihar etmeye kalkıştı.

Durum üzerine kadın, M.C.'nin yanına geldi, bir süre tartıştıktan sonra ikili araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan M.C, tutuklandı.