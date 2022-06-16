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Ataşehir’de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı

#Maganda#Bıçak#Ataşehir
Ataşehir’de bıçaklı maganda mahalleliyi ayağa kaldırdı

Ataşehir’de iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi elindeki bıçakla küfür ederek tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi elindeki bıçakla küfür ederek tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı. Olay üzerine sesleri duyan mahalleli, ikiliyi ayırmak için sokağa döküldü. Vatandaşlar eli bıçaklı kişiyi etkisiz hale getirmek istese de başarılı olamadı. Eli bıçaklı saldırgan elindeki bıçakla tartıştığı kişiyi kovaladı. Mahalleli ise korku dolu o anları camlardan ve balkonlardan izledi.

MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRAN BIÇAKLI MAGANDA KAMERADA

Elindeki bıçakla mahallede terör estiren bıçaklı maganda vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikilinin kavga ettiği bir kişinin ise karşı tarafa bıçakla saldırdığı, mahallelinin de ayırmak için çabaladığı fakat başarılı olamadığı görüldü. Ayrıca eli bıçaklı kişinin kavga ettiği kişiyi bıçakla kovaladığı da görüldü.

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#Maganda#Bıçak#Ataşehir

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