Ataşehir'de başkan vekilliği için seçim tarihi belli oldu

Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 19 kişiye tutuklama talebi

Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Adıgüzel ifadesinde, "Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım herhangi bir rüşvet alışverişinin içinde bulunmamıştır" dedi. Öte yandan Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüpheli H.Ö'nün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeye ulaşıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.