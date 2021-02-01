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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Ataşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Ataşehir'de  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarparak sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan sürücü kaldırıldığı hastanede  hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.00 sıralarında  Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Zafer A.'nın (33) kullandığı 34 CYY 680 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosiklet daha sonra yan yatarak kaymaya başladı. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehirde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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