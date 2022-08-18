Ataşehir'de 'Baba masaj salonu işini bırak' dedi, dehşeti yaşattı

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. Baba Hilmi U.'nun polise verdiği ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Polis memuru Mert U. babası Hilmi U.'nun masaj salonu dükkanına giderek, "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" dedi. Buna karşılık baba Hilmi U. terslediği oğluna önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından da tokat attı. Olay sırasında alkollü olduğunu belirten Hilmi U. belindeki ruhsatsız tabancasına davranınca, oğlu Mert U.'nun kendini korumak amacıyla beylik tabancasıyla yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.

6 ADET MERMİ İSABET EDEN BABA OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Oğlunun üzerine koştuğunu söyleyen Hilmi U. yerden seken 6 adet merminin kendisine isabet ettiğini öne sürdü. Oğlunun ambulans çağırdığını ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştığını söyleyen baba Hilmi U.’nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi.



Haberin Devamı

Yaralanan baba Hilmi U.’nun hastanedeki tedavisi sürerken, şüpheli Mert U.’nun yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi.