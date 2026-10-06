Ataşehir’de 5 tutuklama daha

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Şüphelilerden Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Terzi, belediye çalışanı Mustafa Anıl Altan, Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, şirket ortağı Halim Bak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin, Ekrem Köse, belediye çalışanı Gülsüm Aslan, farklı şirketlerin ortakları Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Ersin Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz ile şüpheli olarak ifadeye çağrılan Mehmet Mustafa Karademir hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bal’ın tutuklanmalarına, diğer 9 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İhale, imar ve iskân işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de arasında bulunduğu 19 kişi, 22 Nisan 2026’da tutuklanmıştı. Bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi’ne götürüldü.

EYÜPSULTAN’DA 17 TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılıkta ifadesi alınan 28 şüpheliden Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi, 11’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma ‘suç örgütüne üye olma’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından yürütülüyor.