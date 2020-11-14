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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de 3 katlı binada yangın paniği

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Ataşehir'de 3 katlı binada yangın paniği
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İstanbul Ataşehir'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Mahallesi Barboros Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında yangın saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Ünalan, Ataşehir ve Ümraniye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın gören bir mahalleli , "Dumanlar yükseliyordu, itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok" diye konuştu. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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