Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; mahalle sakinlerinin, Türkmenistan uyruklu bir kişinin Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde alkol sattığını ihbar etmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Nızamıddın Ahmedov'un kaldığı eve baskın düzenlendi.



Yapılan operasyonda çeşitli markalarda toplam 284 şişe sahte bandrollü içki, 155 litre etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, dolum yapmaya yarayan kaplar, huni ve çok sayıda ambalaj malzemesi, etiket ve kapaklar ele geçirildi. Adreste ele geçirilen şişelerdeki içkilerden numune alınarak teste gönderildi.