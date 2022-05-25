Ataşehir'de 2. kattan atlayıp dehşet saçtı: Komşusuna saldırıp köpeğini bıçakladı

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Olay saat 09.30 sıralarında İnönü Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın ikinci katında oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Kanık evinde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Kanık, bir süre sonra oturduğu dairenin penceresinden giriş katta oturan Mert Solar'ın dairesinin bahçesine atladı. Bacağından ve yüzünden yaralanan Mustafa Kanık elindeki bıçakla bahçede bulunan köpeklerden birini bıçakladı. Yaralı köpek bahçeden çıkarak kaçtı. Mert Solar saldırgana müdahale etmek isteyince Kanık bu kez ona yöneldi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Solar ve çevredekilerin müdahale ettiği şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

DAİRE KAPISI KIRILARAK EŞİVE ÇOCUĞU ARANDI

Polis ekipleri, eşi ve çocuğu olduğu bilinen Mustafa Kanık oturduğu dairenin kapısının kilitli olması üzerine içeri girmek için itfaiye ekibi çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile daire giren polis ekipleri, şüphelinin eşi ve çocuğunun evde olmadığını tespit etti.

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Olayda köpeği yaralanan, eşi ve çocukları ile büyük korku yaşayan Mert Solar, "Doğru düzgün tanımam kendisini. Daha önce de eşine ve çocuğuna darbettiğinden polise şikayet ettik. Üst katta atlayarak köpeklerime ve bana saldırdı" diye konuştu.

Eşi Esin Solar ise, "Bir ses duyduk bahçede. Yukarıdan atlamış. Elinde bıçak olan bir adam var. İtfaiye ve polis kapıyı kırarak daireye girdi. Eşi ve çocuğu evde değilmiş. Çok korktum, inşallah bir daha gelmez" dedi