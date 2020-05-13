MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtaşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
GeriGündem Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda büyük çapta hasar oluştu.

Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 20.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çatısı alev alev yanarken ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken çatıda büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ataşehirde 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle