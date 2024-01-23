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Ataşehir'de 2 katlı binanın balkonu çöktü: O anlar kamerada

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#İstanbul#Ataşehir#Balkon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 13:49

Ataşehir'de 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonunun çökme anı kameralara yansıdı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkona ait molozlar kaldırıma dağılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Dairenin balkonunun çökme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ataşehirde 2 katlı binanın balkonu çöktü: O anlar kamerada

BİNA ARABA GEÇERKEN BİLE SARSILIYOR

Balkonun çöktüğü binada işyeri bulunan Tolga Bıçkıoğlu “Akşam 20.00 de kapattık, 22.00 gibi olmuş balkon çökmüş . Bizim mağazamızın üzerindeki balkonda sıkıntılı. Bina araba, kamyon geçerken bile hafif sallantı yapıyor. Bu nedenle mağduruz, can güvenliğimiz yok. Yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz “ diye konuştu.

 

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#İstanbul#Ataşehir#Balkon

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