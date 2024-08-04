×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir TEM'de kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Motosiklet#Kaza
Ataşehir TEMde kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 11:45

Ataşehir TEM Otoyolu’nda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü Yunus Y. hayatını kaybetti; motosikletteki diğer kişi ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ferhatpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametinde ilerleyen sürücü Yunus Y. motosiklet hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yunus Y. ile, arkada oturan kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yunus Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ataşehir#Motosiklet#Kaza

BAKMADAN GEÇME!