Ataşehir TEM'de kamyonet alev alev yandı

Ataşehir, TEM Otoyolu Ankara istikameti Mimar Sinan Camii yakınında Çamlıca gişeler istimatinde giden kamyonette saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonetin tamamını sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Çamlıca gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.