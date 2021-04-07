Ataşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Ataşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, ülke, il, ilçe ve mahalle olmak üzere her yerin belirli bir numarasıdır.

Ataşehir Posta Kodu Kaçtır?

Ataşehir İstanbul'da yer alan gelişmiş ilçelerimizden biridir. Ekonomik durumu iyi olan, gelişmiş bir ilçedir. Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Bu ilçenin de her ilçenin olduğu gibi kimliğini belli eden bir posta kodu mevcuttur. Ataşehir ilçesinin posta kodu 34758'dir.

İstanbul'un İlçesi Ataşehir'in ve Mahallerinin Posta Kodları

Türkiye 5 haneli posta kodu numaralarına sahip olan bir ülkedir. İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan Ataşehir ilçesinin posta kodu 347582'dir. Bazı mahalleri birbirine çok yakın olan ve aynı alanda bulunan Ataşehir ilçesinin bazı mahallerinin posta kodları bu nedenle birbiri ile aynıdır. Mahallerinin posta kodları ise şu şekildedir:

Ferhatpaşa Mahallesi: 34888

İçtenköy Mahallesi: 34752

İnönü Mahallesi: 34755

Kayışdağı Mahallesi: 34755

Aşıkveysel Mahallesi: 34707

Mustafa Kemal Mahallesi: 34707

Küçükbakkalköy Mahallesi: 34750

Esatpaşa Mahallesi: 34704

Fetih Mahallesi: 34704

Örnek Mahallesi: 34704

Mahallesi: 34779

Mimarsinan Mahallesi: 34779

Yeniçamlıca Mahallesi: 34779

Yenişehir Mahallesi: 34799

Barbaros Mahallesi: 34746

Yenisahra Mahallesi: 34746

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