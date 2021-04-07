Ataşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Ataşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu Posta kodu, belirli bir yere herhangi bir şey gönderirken gerekli olan numaradır. Her ülkenin, her ilin, her ilçenin ve her mahallenin kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Bu kodlar o yeri belli eden en baş göstergedir. Ataşehir posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Ataşehir'in ve mahallelerinin posta kodları kaçtır sorularının cevaplarını derledik.
Posta kodu, ülke, il, ilçe ve mahalle olmak üzere her yerin belirli bir numarasıdır.
Ataşehir Posta Kodu Kaçtır?
Ataşehir İstanbul'da yer alan gelişmiş ilçelerimizden biridir. Ekonomik durumu iyi olan, gelişmiş bir ilçedir. Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Bu ilçenin de her ilçenin olduğu gibi kimliğini belli eden bir posta kodu mevcuttur. Ataşehir ilçesinin posta kodu 34758'dir.
İstanbul'un İlçesi Ataşehir'in ve Mahallerinin Posta Kodları
Türkiye 5 haneli posta kodu numaralarına sahip olan bir ülkedir. İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan Ataşehir ilçesinin posta kodu 347582'dir. Bazı mahalleri birbirine çok yakın olan ve aynı alanda bulunan Ataşehir ilçesinin bazı mahallerinin posta kodları bu nedenle birbiri ile aynıdır. Mahallerinin posta kodları ise şu şekildedir:
Ferhatpaşa Mahallesi: 34888
İçtenköy Mahallesi: 34752
İnönü Mahallesi: 34755
Kayışdağı Mahallesi: 34755
Aşıkveysel Mahallesi: 34707
Mustafa Kemal Mahallesi: 34707
Küçükbakkalköy Mahallesi: 34750
Esatpaşa Mahallesi: 34704
Fetih Mahallesi: 34704
Örnek Mahallesi: 34704
Mahallesi: 34779
Mimarsinan Mahallesi: 34779
Yeniçamlıca Mahallesi: 34779
Yenişehir Mahallesi: 34799
Barbaros Mahallesi: 34746
Yenisahra Mahallesi: 34746
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