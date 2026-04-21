Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Onursal Adıgüzel ile birlikte 20 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra güvenlik önlemleri altında polis araçlarına bindirilerek adliyeye götürüldü