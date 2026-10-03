Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada 'inşaat firmalarından iskân ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği' iddiası edildi.
13 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Murat Güneş, Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi gözaltına alındı.