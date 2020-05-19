Ataol Behramoğlu Kimdir? Ataol Behramoğlu'nun Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Ataol Behramoğlu bilindik en ünlü şairler ve yazarlar arasındadır.

Ataol Behramoğlu Kimdir?

1942 yılında doğmuş olan Ataol Behramoğlu Türk şair aynı zamanda yazardır. Ataol Behramoğlu günümüzde gazetecilik yapmaya devam eden bir edebiyatçıdır.

Ataol Behramoğlu'nun Kısaca Hayatı

Ataol Behramoğlu 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'un Çatalca ilçesinde dünyaya gelen Ataol Behramoğlu çocukluğunu bu ilçede geçirdi. Doğduğunda babası Çatalca'da askerlik yapıyordu. Ataol Behramoğlu Azerbaycan Türklerindendir. Azerbaycan kökeninden dolayı soyadı Gürus olarak da anılmıştır. İlk yazdığı şiirlerinde ise Ataol Behramoğlu yerine Ataol Gürus adını seçmiştir. Ailesi daha sonra soyadını Behramoğlu olarak değiştirmiştir. Babası Haydar Behramoğlu ziraat mühendisidir. Annesi İsmet hanımdır.

Ataol Behramoğlu eğitim hayatına Kars'ta başlamıştır. Kars'ta bir müddet eğitim gördükten sonra ilkokul, ortaokul ve lise hayatını ise Çankırı şehrinde sürdürmüştür. Eğitim hayatı boyunca pek çok şiir yazmış ve şiir hayatına bu yaşlarda başlamıştır. Lise öğrenimini 1960 yılında tamamlayan Ataol Behramoğlu daha sonra üniversite eğitimi için Ankara'ya gitmiştir. Ankara'da Ankara üniversitesi dil ve tarih coğrafya fakültesinden Rus dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden 1966 yılında mezun olmuştur. 1962 yılında TİP'e üye olmuştur. Burada ki örgütlenme çalışmalarına destek vermiştir. Üniversite eğitimi boyunca yazmış olduğu eserleri ile dikkat çekmiştir.

1970 yılına geldiğimizde çeşitli siyasi nedenlerden ötürü yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır. 2 yıl boyunca Londra ve Paris şehirlerinde yaşadı. Paris'te ise ünlü kişiler ile tanıştı. Avrupa'da olduğu esnada Sovyet Yazarlar Birliği tarafından Moskova'ya davet edildi. Ataol Behramoğlu Moskova'da yaklaşık olarak 2 yıl kalmıştır. Moskova Üniversitesi'nde çalışmalara başladı. Üniversitede Rus Edebiyatı üzerinde çalışmalar yaptı. Vladimir Puşkin gibi yazarların eserlerini tanıdı.

1974 yılına geldiğimizde Türkiye'de yer alan af yasasından faydalandı. Ülkeye tekrardan döndü. 1 yıl sonra kardeşi ile birlikte edebiyat ve kültür dergisi olan Militan dergisini çıkardı. Militan dergisi ülke çapında büyük ilgi gördü. 1979 yılında Türkiye yazarlar sendikasında genel sekreterlik unvanı aldı. Ataol Behramoğlu Rus Ludmila Denisenko ile evlilik yaptı ve bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi.

Ataol Behramoğlu'nun Eserleri (Kitapları)

- Aziz Nesin’li Anılar

- Lozan

- Başka Gökler Altında

- Yurdu Teninde Duymak

- Aşk İki Kişiliktir

- Okyanusta İlk Karşılaşma

- Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var

- Sevgilimsin

- Kızıma Mektuplar

- İki Ağıt

- Sivil Darbe: Yazılar

- Bir Gün Mutlaka

Ataol Behramoğlu'nun Sözleri

" Öğrendim ki. Hiç tanımadığın insanlar, iki saat içinde, senin hayatını değiştirir. "

" Ve cellat uyandı yatağında bir gece tanrım dedi bu ne zor bilmece öldükçe çoğalıyor adamlar ben tükenmekteyim öldürdükçe. "

" Sevdiğim, Sonsuzca yitirdiğim ender çiçek geri kalan yılları ömrümün seni anımsamama yetmeyecek."

" Anne gezindiğin bağ baba yaslandığın dağdır! Ömrümün en güzel çağı, annen ve babanla olandır. "

Ataol Behramoğlu'nun Şiirleri

- Bu Aşk Burada Biter

- Aşk

- Annem Yok Artık

- Bu Dert Beni Adam Eder

- İlkbahar

- Bebeklerin Ulusu Yok

- Yıkılma Sakın

- Bir Şehit Kızına