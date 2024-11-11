Ata’mızı minnetle özlemle andık... Çok seviyoruz

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenlerinin başlıca adresi Ankara’da Anıtkabir oldu. Devlet töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir’e koşan binlerce kişi Ata’ya sevgi seli oluşturdu. Ankara’da TBMM’de de anma töreni düzenlenerek Büyük Önder anıldı.

İstanbul Taksim Meydanı’nda düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Taksim’de siren seslerinin çalmasıyla İstiklal Caddesi’nde ve meydanda yürüyen vatandaşlar, sağanak yağmura aldırış etmeden saygı duruşunda bulundu.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI

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Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Atatürk için resim sergisi ve anma programı düzenlendi. Atatürk’ün ders kitaplarındaki portresinin orijinali de Anıtkabir’de sergilenmeye başlandı. Portrenin orijinali 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne kadar Anıtkabir’de görülebilecek.

SAYGI ZİNCİRİ

Kadıköy ve Maltepe’de ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ oluşturuldu. Kadıköy Fenerbahçe’den Bostancı’ya kadar uzanan Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte metrelerce uzunluktaki Türk bayraklarıyla katılımcılar saat 09.05’te saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Balıkadamlar denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarken, sahil şeridinde katılımcılar sonsuzluk simgesi oluşturdu.

SELANİK’TE HÜZÜN...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan’ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Anma törenine, Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler hüzünlü anlar yaşadı.

ANITKABİR’E ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yılı dolayısıyla yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar Anıtkabir’e akın etti. Ellerinde Türk bayrakları ile sabahın ilk saatlerinden itibaren Anıtkabir’e gelen her yaştan vatandaş Atatürk’ün mozolesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Atatürk’ün mozolesini ziyaret edenler tören avlusunda bu özel günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdiler.

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TÜRK YILDIZLARI ATA’YA SAYGI İÇİN UÇTU

TÜRK Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında “Ata’ya Saygı” uçuşu gerçekleştirdi. Etkili olan yağmura rağmen Konyaaltı Sahili semalarında gerçekleştirilen uçuş nefesleri kesti. Uçakların tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması izleyenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla Türk Yıldızları’na destek verdi.

SUALTINDA ‘ATATÜRK’ PORTRESİ

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, Dolmabahçe Sarayı önünde dalış gerçekleştirdi. Türkiye genelinde Kaş, Kuşadası, Erdek, Mudanya, Çanakkale, Elazığ, İskenderun, Kayseri, Kocaeli, Bodrum, Fethiye ve Yalova’dan 250 dalgıcın katıldığı etkinlikte saatler 09.05’i gösterdiğinde suüstünde saygı duruşu yapıldı.

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TRAFİK DURDU

Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de hem yaya hem araç trafiği durdu. İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönünde trafik durduruldu. Sirenlerin çalmasıyla köprü girişinde sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

80 METREDE SAYGI

Çorum’da ise devlet hastanesi inşaatında görev yapan kule vinç operatörü Mustafa Ağır (50), 80 metre yükseklikte saygı duruşuna geçti.

DOLMABAHÇE’YE AKIN VARDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda hayata veda etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ün son istirahatgâhı Dolmabahçe’ye vatandaşlar akın etti. Yağmurlu havaya rağmen içeri girebilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlar, gözyaşlarına engel olamadı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odası çiçek bahçesine döndü.

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