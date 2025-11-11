×
Atamıza sevgi seli

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Anma Törenleri#Dolmabahçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 07:00

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yıldönümünde bitmeyen özlemle anıldı. Ülkede hayat 09.05’te saygı için durdu. Dolmabahçe’de binlerce kişi gün boyu uzun kuyruklar oluşturdu.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye’de cadde ve sokaklarda hayat durdu, vatandaşlar bitmeyen bir özlemle Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar, her yıl olduğu gibi Atatürk’ü anmak için Dolmabahçe’ye akın ederken, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla cadde üzerindeki araç sürücüleri kontak kapatıp araçlarından inerek trafik polisleriyle birlikte saygı duruşunda bulundu.

ATATÜRK’ÜN SESİ DİNLETİLDİ

Dolmabahçe Sarayı’na gelerek hoparlörden dinletilen Atatürk’ün sesi eşliğinde hayata gözlerini yumduğu saati bekleyen vatandaşlar, tüm yurtta sirenlerin çalmasıyla yapılan saygı duruşunun ardından tek yürek olup marşlar söyleyerek Atatürk’ü andı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı’nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyunca 7’den 70’e yüzlerce kişi metrelerce uzayan kuyrukta içeri girmek için bekledi. 

DOĞDUĞU EVDE HÜZÜN

Atatürk, Yunanistan’ın Selanik kentindeki doğduğu evde de törenle anıldı.  Restore edildikten sonra önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı açılışla yeniden ziyarete açılan Atatürk Evi’nde dün sabah düzenlenen törene Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya’dan gelen müftüler, din adamları ve vatandaşlar katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin akınına uğrayan evde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler eve gruplar halinde alındı. Evi ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.      

Atatürk’ün hayata gözleri yumduğu Dolmabahçe Sarayı sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.  Yüzlerce kişi, her yıl olduğu gibi bu yılda Ata’nnın edebiyete intikal ettiği odasını görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu...

HAYAT DURDU

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı saat 09.05’te tüm Türkiye’de vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Yollar, caddeler, köprü ve üstgeçitlerde milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunarak Atatürk’e minnettarlığını sundu. İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Havalimanlarına Türk bayrağı ile Atatürk portresi asıldı. Çanakkale Boğazı ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ’ye ait feribotlarda saat 09.05’te sirenler çaldı. Kapadokya’da da dün sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonlarına Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTULDU

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıldönümünde Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla 12 ilçenin tamamındaki merkez camilerde mevlit okutuldu. Söz konusu karar, bir grup tarafından da İzmit’te protesto edildi. İzmit’in Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Sabri Yalım Parkı’nda toplanan grup, basın açıklaması yaptı. Bazı kişiler de gruba ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ sloganlarıyla tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede eylem sonlanırken, taraflar olaysız şekilde dağıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadan Gebze ilçesinde bulunan Arapçeşme Camisi önünde saat 12.00’de protesto yapılması için çağrıda bulunan M.K. ise paylaşımında Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Çayırova ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Söz konusu eylem çağrısı üzerine polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemi aldı. Öğle namazı sonrası okunan mevlidin ardından cami cemaati dağılırken, herhangi bir protesto yapılmadı.

 

 

  / DHA

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
