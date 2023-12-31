Ata’mız ortak değerimiz... Siyasilerden tepki yağdı

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HASSASİYETE TEŞEKKÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, maçın iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Atatürk’ün fotoğrafıyla birlikte “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir” paylaşımını yaptı.

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ONURUMUZU KORUDULAR

CHP Lideri Özgür Özel, maçın iptal edilmesinin ardından yaptığı paylaşımda “Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur” dedi.

ANMAKTAN ALIKOYACAK GÜÇ YOK

İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerleri ne Suud’lara ne de başka bir ülkeye tartışma konusu yapılamaz! Bizi bu cihanda; Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü anmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur, olamaz” tepkisini gösterdi.

RENGİMİZ KIRMIZI-BEYAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan’da yaşanan krizin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe ve Galatasaray’ı Riyad’taki Süper Kupa maçında göstermiş oldukları Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetleri nedeniyle tebrik ediyorum. Bizim rengimiz kırmızı beyaz, kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

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SUÇ İÇEREN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki gün ertelenen Süper Kupa maçı sonrası sosyal medya paylaşımları için soruşturma başladığını açıkladı. Tunç , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Süper Kupa Finali’nin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir” dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya platformları üzerinden dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç.’nin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, “Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir”dedi. Yerlikaya daha sonra da “Finalin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır” açıklamasında bulundu.

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SÖZKONUSU ATATÜRK’SE CİMBOM-FENER EL ELE

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları Atatürk için kol kola girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yenilediği Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı için düzenlenen açılış töreni ellerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor flamaları ile Türk bayrakları taşıyan binlerce kişinin katılımıyla gösteriye dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında Suudi Arabistan’da yaşananlara vurgu yaparak, “Yaşadığımız olaylar ve süreç hepimizi üzdü, canımızı sıktı. Bu milletin hassasiyetlerine kimsenin dokunamayacağını milletçe bir kez daha gösterdik. Bu anlamda kendine yakışanı yapan her iki camiayı da tebrik ediyorum. Birleşmenin harcı yine Mustafa Kemal Atatürk oldu. O kupayı ikiye bölün biri Galatasaray Müzesi biri Fenerbahçe Müzesi’nde olsun” dedi.