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Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu

#Denizli#Pamukkale#Batuhan Yiğit
Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu

Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 5 gün önce ailesine ‘Arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ dedikten sonra ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit, dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

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Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

5 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, 6. gününde Motosikletli Polis Timleri ile beraber Yiğit’i, 100. Yıl Atatürk Ormanı'nın içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde aile ayakta durmakta güçlük çekti.

Geniş çaplı önlem alan ekipler Yiğit’in cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışmalar gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek fenalaşan aile yakınlarına müdahale ederken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Savcının incelemelerinin ardından Yiğit’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu

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#Denizli#Pamukkale#Batuhan Yiğit

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