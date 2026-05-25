Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

#Resmi Gazete#Atama Kararları#Recep Tayyip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 00:51

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

Karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken yerine Elif Bağ getirildi.

 

