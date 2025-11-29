×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Atama#Resmi Gazete#Erdoğan
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 04:09

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

Kararlara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi. Karahan'dan boşalan yere ise, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı.

Kararla birlikte, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettişin ataması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Humman Şen atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atama#Resmi Gazete#Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!