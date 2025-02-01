×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atama Kararları#Resmi Gazete
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 01:38

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Bahameddin Karaköse atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atama Kararları#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!