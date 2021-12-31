Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar! Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...#Yusuf Yazıcı
İçişlerinden yılbaşı genelgesi 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı' genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Omicron alarmı Dört günde neredeyse iki katına çıktıOmicron alarmı! Dört günde neredeyse iki katına çıktı#Koronavirüs
Türkiye-Ermenistan normalleşmesi... Bakan Çavuşoğlu tarih verdiTürkiye-Ermenistan normalleşmesi... Bakan Çavuşoğlu tarih verdi#Mevlüt Çavuşoğlu
Kritik görüşme sonrası Beyaz Saraydan net mesaj: Karşılık veririzKritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan net mesaj: Karşılık veririz#Joe Biden
Beşiktaş, Altayı eleyip son 16 takım arasına kaldıBeşiktaş, Altay'ı eleyip son 16 takım arasına kaldı#Ziraat Türkiye Kupası
Otobüsün içinde başlayıp sokağa taştı... İETT şoförü dehşet saçtıOtobüsün içinde başlayıp sokağa taştı... İETT şoförü dehşet saçtı#İETT
Kırmızı alarm Çatılar uçtu, uçaklar inemedi, araçlar yolda kaldı… DHA muhabirinin zor anlarıKırmızı alarm! Çatılar uçtu, uçaklar inemedi, araçlar yolda kaldı… DHA muhabirinin zor anları#Meteoroloji
Büyük ikramiye için geri sayım başladı Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi...Büyük ikramiye için geri sayım başladı! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi...#Milli Piyango
SHGM duyurdu: Türk yolcuların 7 Avrupa ülkesine giriş yasağı yokSHGM duyurdu: Türk yolcuların 7 Avrupa ülkesine giriş yasağı yok#Seyahat Kısıtlaması
Komşu kâbusu Gerçeği ortaya çıkaran görüntüler şok yaşattıKomşu kâbusu! Gerçeği ortaya çıkaran görüntüler şok yaşattı#Manisa
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
İğrenç iddia sonrası veliler sokağa döktü MEBden açıklamaİğrenç iddia sonrası veliler sokağa döktü! MEB'den açıklama#MEB
Aleyna Tilki isyan etti: Bunun hayranlıkla alakası yokAleyna Tilki isyan etti: Bunun hayranlıkla alakası yok!#Aleyna Tilki
HABERLERGündem Haberleri

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

#Atama Kararları#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül atandı.

Haberin Devamı

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül atandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne İsrafil Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Fatih Önlem atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atama Kararları#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela