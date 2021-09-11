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DHA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 03:56 | Son Güncelleme:

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da atamalar gerçekleşti. Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal, yeni bakan yardımcıları oldu.

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