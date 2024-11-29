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Atama kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğa#Atama Kararları
Atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 00:55

Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.

 

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#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğa#Atama Kararları

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