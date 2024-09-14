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Atama kararları Resmi Gazete'de

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#Resmi Gazete#Atama#Milli Savunma Bakanlığı
Atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 00:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı.

Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.

TÜBİTAK Başkanlığı'na Orhan Aydın, Başkan Yardımcılığına Mesut Güner, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Ahmet Yozgatlıgil atandı.

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#Resmi Gazete#Atama#Milli Savunma Bakanlığı

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