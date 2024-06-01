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Son dakika haberi! Atama kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğan#Irak
Son dakika haberi Atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 01:17

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Irak Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunun Vergi Başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Destek Hizmetleri Daire Başkanı Musa Turhan görevden alındı. Turhan’ın görevden alınması ile boşalan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına ise Enver Verep atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise Çalışma Genel Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.

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#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğan#Irak

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