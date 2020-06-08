Atalet ne demek? Atalet nedir? Atalet TDK kelime anlamı

Atalet kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Günümüzde neredeyse toplumun büyük bir kısmı tarafından bilinmeyen kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından Türkçedeki anlamı ise, ‘Tembellik’ biçiminde ifade edilir. Ancak bu anlamı ile beraber bunun dışında farklı anlamlarının da olduğunu söylemek gerekir.

Atalet Ne Demek?

TDK üzerinden belli bir anlamı ile beraber atalet kelimesi değişik anlamları ile de kullanılmaktadır.

- Tembellik,

- İşsizlik ya da işsiz kalma,

- İşlemezlik,

Bu anlamları üzerinden cümlede ya da tek başına amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Özellikle ‘tembellik’ anlamı üzerinden çok fazla kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün.

‘’Sabahın ataletiyle gezinerek kirli karyolasından sıyrıldı.’’ H. R. Gürpınar

Bu şekilde tembellik anlamının yanı sıra ayrıca işsizlik üzerinden de çok sık kullanılan bir kelime olduğu söylenebilir. Ancak gündelik yaşamın kullanılan kelimeleri arasında yer almadığı da biliniyor. Fakat bazı yazılı kaynaklar ile beraber eski eserler ve anonim sözler üzerinde çok sık duyulan bir sözcüktür. Bu yüzden son dönemlerde internet üzerinden en fazla merak edilen ve araştırılan kelimelerden biridir. Bu farklı anlamları ile karşılaştığınız cümle ya da sözleri daha iyi anlayabilirsiniz.