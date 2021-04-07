Atakum Posta Kodu kaçtır? Samsun'un ilçesi Atakum'un ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları günlük hayatı ve kargo hizmetlerini düzene sokan son derece önemli numaralardır. Bu numaralar il ve ilçelere göre özelleşmiş numaralardır. Bazı illerimizde semte göre de posta kodları değişmektedir. Samsun ili bu illerimizden biridir. Samsun ilinin ve Atakum ilçesinin posta kodları nelerdir? Atakum mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte bütün detaylar.
Posta kodları il, ilçe ve bazen de semte göre farklılık gösteren 5 haneli kodlardır.
Samsun Posta Kodu
Samsun ilinin posta kodu 55000’dir. Samsun ilinin Atakum ilçesinin posta kodu 55200 olarak bilinir. Atakum ilçesindeki bazı semtlerin posta kodları birbirinden farklıdır. Bu ilçelerde yer alan mahalle ve köylerin posta kodları da semte göre değişmektedir.
Atakum - Atakum Semti Posta Kodu
Atakum - Atakum semtinin posta kodu: 55200
Atakum ilçesinin Atakum semtinde; Alanlı, Balaç, Beypınar, Büyükkolpınar, Cumhuriyet, Çobanlı, Çobanözü, Denizevleri, Esenevler, İstiklal, Küçükkolpınar, Mevlana, Mimar Sinan ve Yeşildere mahalleleri yer alır.
Atakum - Kurupelit Semti Posta Kodu
Atakum - Kurupelit semtinin posta kodu: 55270
Büyükoyumca, Cami, Çakırlar, Çakırlaryalı, Güzelyalı, Güzelyurt, İncesu, İncesu Yalı, Körfez, Taflanmerkez, Yalı, Yenimahalle ve Yeşilyurt mahalleleri yer alır.
Atakum Merkezköyler Posta Kodu
Atakum - Merkezköyler semtinin posta kodu: 55200
Akalan, Aksu, Alibeyli, Altınkum, Aslandamı, Atakent, Çamlıyazı, Çatalçam, Çatmaoluk, Elma Çukuru, Erikli, Güneyköy, Kabadüz, Kamalı, Karakavuk, Karaoyumca, Kayagüney, Kesilli, Köseli, Kulacadağ, Kurugökçe, Kurupelit, Meyvalı, Özören, Sarayköy, Sarı Işık, Sarı Yusuf, Sarıtaş, Şenyurt, Taflan, Uluçayır, Yeşilkent, Yeşiltepe ve Yukarı Aksu köyleri yer alır.
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