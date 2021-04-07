Atakum Posta Kodu kaçtır? Samsun'un ilçesi Atakum'un ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları il, ilçe ve bazen de semte göre farklılık gösteren 5 haneli kodlardır.

Samsun Posta Kodu

Samsun ilinin posta kodu 55000’dir. Samsun ilinin Atakum ilçesinin posta kodu 55200 olarak bilinir. Atakum ilçesindeki bazı semtlerin posta kodları birbirinden farklıdır. Bu ilçelerde yer alan mahalle ve köylerin posta kodları da semte göre değişmektedir.

Atakum - Atakum Semti Posta Kodu

Atakum - Atakum semtinin posta kodu: 55200

Atakum ilçesinin Atakum semtinde; Alanlı, Balaç, Beypınar, Büyükkolpınar, Cumhuriyet, Çobanlı, Çobanözü, Denizevleri, Esenevler, İstiklal, Küçükkolpınar, Mevlana, Mimar Sinan ve Yeşildere mahalleleri yer alır.

Atakum - Kurupelit Semti Posta Kodu

Atakum - Kurupelit semtinin posta kodu: 55270

Büyükoyumca, Cami, Çakırlar, Çakırlaryalı, Güzelyalı, Güzelyurt, İncesu, İncesu Yalı, Körfez, Taflanmerkez, Yalı, Yenimahalle ve Yeşilyurt mahalleleri yer alır.

Atakum Merkezköyler Posta Kodu

Atakum - Merkezköyler semtinin posta kodu: 55200

Akalan, Aksu, Alibeyli, Altınkum, Aslandamı, Atakent, Çamlıyazı, Çatalçam, Çatmaoluk, Elma Çukuru, Erikli, Güneyköy, Kabadüz, Kamalı, Karakavuk, Karaoyumca, Kayagüney, Kesilli, Köseli, Kulacadağ, Kurugökçe, Kurupelit, Meyvalı, Özören, Sarayköy, Sarı Işık, Sarı Yusuf, Sarıtaş, Şenyurt, Taflan, Uluçayır, Yeşilkent, Yeşiltepe ve Yukarı Aksu köyleri yer alır.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara