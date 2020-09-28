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Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,(DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

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Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
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Samsun’un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu.

Atakum ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Cemil Deveci, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Deveci, "Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci’nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.

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