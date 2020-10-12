Ataköy'deki tente faciası: Dosya bilirkişi heyetine gönderilecek

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2 tutuksuz sanık ile 2 müşteki katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE TENTE ÇÖKTÜ

Duruşmada söz alan Kerem Uzun, şikayetçi olduğunu belirterek "Olay günü cenaze vesilesiyle camideydik. Tenteler karla doluydu, zabıta tentelerin altına şerit çekmişti. Camiinin içerisinde namaz kılınma konuşuluyordu ama reddedilmişti. Cenaze namazını kıldıracak imam 'Tentelerin altına girin 2 dakika namaz kılar, çıkarız' demişti. Biz tentelerin altına girmedik" dedi.

Uzun, "Namazın bitmesinin ardından cemaat tabutu çıkarıyordu. O sırada galiba tabut bir tenteye çarptı. Büyük bir gürültüyle tente çöktü. Annem tentenin altında olmamasına rağmen tente altında kaldı" diye konuştu.

ANNEM 4 YILDIR BAKIM EVİNDE

Diğer şikayetçi Sevil Çokyaşar ise o gün çok fazla kar yağdığını dile getirerek, "Tenteler kar yağışı nedeniyle bombe yapmıştı. İmam 'Hemencecik namazı kılalım, bitsin' demişti. Namazın kılınmasının ardından tente çöktü, annem tentenin altında kaldı. Annem 4 yıldır bakım evinde yatmaktadır, halen bilinci kapalıdır. Ben de annemi tentenin altından çıkarırken ufak tefek yaralandım" şeklinde beyanda bulundu. Mahkeme başkanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda camiinin yapılmasıyla ilgili herhangi bir derneğin faaliyetinin olmadığını okudu. Taraf avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti.

DOSYANIN BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmada beyanı alınmayan 4 müşteki hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Dosyanın 2 kişilik iş güvenliği uzmanı, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi ve hukukçudan oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ömer Duruk Camii'nde 10 Ocak 2017'de cenaze namazı esnasında çöken tenteler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı anlatılmıştı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda İstanbul Belediye Başkanlığı'nda görevli ve cenaze namazını kıldırmakla yükümlü imamlar Mustafa Kavukoğlu ve Mustafa Çiçek'in tente sisteminin belediye ekipleri tarafından kapatılmış olmasına rağmen şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına soktuğu belirtilmişti. Cenaze namazını burada kıldırdıkları iddia edilen 2 imamın bu nedenle olayda asli kusurlu bulundukları ifade edilmişti.

Caminin imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları ve müftülüğe başvurarak tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamalarıyla nedeniyle tali kusurlu oldukları belirtilmişti. İddianamede 4 sanık hakkında "Taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.