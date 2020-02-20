Atakan kimdir ve kaç yaşında? 'Filozof Atakan' annesi ile DHA'ya konuştu

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları dolayısıyla sosyal medyanın ilgisini çeken Atakan Kayalar, son günlerin araştırılan ismi olmaya başladı. Peki, Atakan Kayalar kimdir? İşte, 250 civarı kitap okuduğunu söyleyen Atakan Kayalar hakkında merak edilen bazı bilgiler

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar son günlerin konuşulan ismi oldu. Peki, Filozof lakabı ile tanınan Atakan Kayalar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

FİLOZOF ATAKAN KİMDİR?

TÜRKİYE 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, Demirören Haber Ajansı’na konuştu. Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Kayalar, son 5 ayda 250’den fazla kitap okuduğunu ifade ediyor.

Kayalar, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" şeklinde konuştu.

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Atakan Kayalar, "Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yorum yapanlara çağrı yapan Atakan Kayalar, "Çoğu insan ’seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim’ demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" şeklinde seslendi. 10 yaşındaki Atakan’ın öncelikli kitap önerileri ise Hayvan Çiftliği - George Orwell ve Küçük Prens - Antoine De Saint Exupery.

ATAKAN KAYALAR'IN ANNESİ HÜLYA KAYALAR: "ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Atakan Kayalar’ın annesi Hülya Kayalar, "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" diye konuştu.