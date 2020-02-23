Atakan kimdir? 'Filozof' Atakan Kayalar nereli ve nasıl gündeme geldi?

Atakan Kayalar ya da sosyal medyada anıldığı şekilde 'Filozof Atakan', ekran karşısındaki söylemleri ve sosyal medyadaki videoları dolayısıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Videoyu çeken Fethi Çağıl'ın, keskin bir zekaya ve hafızaya sahip olduğunu Atakan Kayalar, bakanlık tarafından da incelemeye alındı. Peki, Atakan Kayalar kimdir? İşte, 10 yaşındaki Atakan hakkında bazı bilgiler

FİLOZOF ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

TÜRKİYE 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, Demirören Haber Ajansı’na konuştu. Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Kayalar, son 5 ayda 250’den fazla kitap okuduğunu ifade ediyor.

Kayalar, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" şeklinde konuştu.

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Atakan Kayalar, "Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yorum yapanlara çağrı yapan Atakan Kayalar, "Çoğu insan ’seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim’ demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" şeklinde seslendi. 10 yaşındaki Atakan’ın öncelikli kitap önerileri ise Hayvan Çiftliği - George Orwell ve Küçük Prens - Antoine De Saint Exupery.

ATAKAN KAYALAR'IN ANNESİ HÜLYA KAYALAR: "ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Atakan Kayalar’ın annesi Hülya Kayalar, "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" diye konuştu.

ATAKAN'IN VİDEOSUNU PAYLAŞAN FETHİ ÇAĞIL: 'TÜKETMEYELİM'

Sosyal medyada, okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla bütün dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın videosunu paylaşan spiker, moderatör, yayın danışmanı Fethi Çağıl, çocukla ilgili sosyal medyada yorum yapan kişilere seslenerek, "Bunu ilk paylaşan, viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum: Tüketmeyelim ne olur." dedi.



Çağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakan Kayalar ile yeni çıkan kitaplara göz atmak için girdiği kitabevinde tanıştıklarını anlattı. Felsefe reyonunda gördüğü Atakan'ın Jean-Jacques Rousseau'nun, "Toplum Sözleşmesi" adlı kitabı okuduğunu söylemesinin kendisinde "şok etkisi yarattığını" dile getiren Çağıl, bunun üzerine yaklaşık 2 saat kitabevinde kaldığını ve çeşitli konulardan konuştuklarını söyledi.



Atakan'a kitap hediye etmek istediğinde çocuğun, Kant ile ilgili bir felsefe kitabını seçtiğini anlatan Çağıl, kendisinin ise annesinin çocuğun uyumadan kitap okuduğunu anlatmasından etkilenerek, ona uykuyla ilgili bir kitabı hediye ettiğini aktardı.



Sosyal medyada kitap okunması konusunda farkındalık oluşturmak için zaman zaman paylaşımlarda bulunduğunu, Atakan ile tanışınca da yine aynı amaçla videosunu çekerek hesabında paylaştığını belirten Çağıl, "Kitap okumaya farkındalık olsun düşüncesinden hareketle yaptığım bir paylaşımdı. Bu kadar etkileşim alacağını, bu kadar izleneceğini inanın aklımın ucundan bile geçirmedim." dedi.



"KESKİN BİR ZEKA VE HAFIZAYA SAHİP"



Fethi Çağıl, Atakan'a Antoine de Saint-Exupery tarafından yazılan "Küçük Prens" adlı kitabı okuyup okumadığını sorduğunda olumsuz yanıt aldığını, ancak bir gün sonraki röportajında çocuğun, son okuduğu kitap olarak Küçük Prens adını verdiğini anlattı.



Annesiyle sohbeti sırasında da Atakan gibi "çabuk farkeden" çocukların yurt dışında metafor uzmanı olarak değerlendirildiğinden bahsettiğini aktaran Çağıl, "Ertesi günkü röportajda 'Metafor uzmanı değilim.' diye bir ifadesi olunca, keskin bir zekaya, hafızaya sahip olduğu sonucunu da çıkarmış oldum." diye konuştu.



Paylaşımının ardından sosyal medyada bu olayın "kurgu olduğu" yönünde iddiaların ortaya atılmasından da büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Fethi Çağıl, şunları söyledi:



"Paylaşımı yapmaktaki amacım, kitap okuma noktasında farkındalık oluşturmaktı. Bunun dışında hiçbir beklentim yoktu. Olayın bu boyuta gelmesine de üzüldüm. Benim o paylaşımı yapmamdaki yegane amacım, sadece okuma konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bu olay 10 yaşındaki bir çocuğun medyada, magazinsel olarak kullanılabileceğini, magazine malzeme edilebileceğini de bana düşündürttü. Buna da çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Etkileşim çoğaldığı andan itibaren videoyu silmeyi bile düşündüm. Ama sonradan dedim ki (Silmeyeyim, silersem başka yorumlar da yapılabilir)."



"TÜKETMEYELİM"



Fethi Çağıl, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da Atakan konusunda gerekli açıklamaları yaptığını hatırlattı.



Çocuk için her şeyin çok iyi olmasını dileyen Çağıl, paylaştığı video üzerine yorumlar yapan kişilere ise şu çağrıda bulundu:

"Zaten dünya tüketim toplumu oldu, insanı tüketmeyelim. Benim oradaki paylaşmak istediğim sadece farkındalıktı. Ben Atakan'ın Youtube kanalı olduğunu da gördüm, üzüldüm. Oraya baktım. Başka kitabevlerinden paylaşılmış farklı videoları da var. Niçin dolaştırılıyor onu da bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Bana denk geldi orada. Benim tamamen iyi niyetle yaptığım bir paylaşımdı. Bu şekilde bir çocuğu farklı noktalarda konuşturanlar da bilmiyorum onlar da aynada kendilerine baksınlar. 'İnsan insanın kurdudur.' Bu bir Batı felsefesidir. Bunun doğru olduğu kanaatinde değilim. Kesinlikle şunun altını çizmek istiyorum: Olayı çok farklı noktalara çekmek istiyorlar. 10 yaşında bir çocuk bu. Ben uzman değilim, uzmanlar karar verecektir ama insan insanın aynasıdır, dostudur, yardımcısıdır. Rica ediyorum, Atakan'a yardımcı olalım ve Atakan üzerine yorumları paylaşmayalım. Bunu ilk paylaşan, viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum: Tüketmeyelim ne olur. Yanlış yerlere kanalize etmeyelim. Yanlış şekilde değerlendirmeyelim. Binlerce direkt mesaj, binlerce yorum, hakaretler, küfürler... Ben de insanım. Ne için paylaştığımı biliyorum. Tüketmeyelim."



Çağıl, sosyal medyada çocuk istismarı konusunun da mutlaka konuşulmasını istedi. Çağıl, çocuğunu özneye koyup Youtube kanalı açan anneler babalar olduğunu ve bu kişilerin de mutlaka konuşulması gerektiğini sözlerine ekledi.