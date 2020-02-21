Atakan Kayalar kimdir, kristal çocuk mu? İşte kristal çocuk özellikleri

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla gündeme gelen Atakan Kayalar son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen Atakan Kayalar'ın videosu binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. Peki, Atakan Kayalar kimdir?

KENDİ AĞZINDAN ATAKAN KAYALAR

Televizyon programlarına katılan 10 yaşındaki Atakan Kayalar kendisini şu sözlerle anlatıyor: "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum"

KRİSTAL ÇOCUK ÖZELLİKLERİ



‘Kristal Çocuklar, İndigo Çocuklar’dan sonra dünyaya gelmiş olan yeni kuşaktır. Aşağı yukarı sıfır ile yedi yaş arasında bulunan bu kuşak, önceki kuşaklardan farklıdır. Birçok bakımdan ideal olan bu çocuklar insanlığın nereye doğru yöneldiğini göstermektedirler. İndigo çocuklar gibi kristal çocuklar da “yaşlı ruh” kişiliği yayarlar. Artan adaletsizlik duygusu ile kaygıya eğilimlidirler. Çünkü Kristal çocuklar, hiç olmadığı yerde denge ve barış yaratmaya özlem duyuyorlar.



Kristaller çok sezgisel çocuklardır. Çoğu zaman başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini bilir. Kristal çocuklar genellikle müzikaldir ve konuşmadan önce şarkı söyleyebilirler. Birçok kristal çocuk vegan veya vejeteryan olmayı seçer. Bu doğaya ve hayvanlara gerçek bir aşktan kaynaklanmaktadır. Açık havada korkusuz ve maceraperestler ve içeride sıkıştıklarında huzursuzdurlar. Teknoloji ve video oyunlarına diğer çocuklar kadar ilgili değiller. Bunun yerine, kendi hayal güçleriyle dışarıda olmayı tercih ediyorlar

Duyarlılıkları nedeniyle bunalma yaşayabilirler. Bu yüzden dinlenmeleri gerekiyor.