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DHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 18:16,Son Güncelleme:/

Atakan Kayalar ile ilgili skandal paylaşımı herkesi şok etmişti! Karar verildi

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Atakan Kayalar ile ilgili skandal paylaşımı herkesi şok etmişti! Karar verildi
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10 yaşındaki Atakan Kayalar’a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında “müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatarak hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan Erkan N., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Erkan N., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması şartı ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Erkan N.’yi haftada dört gün karakola giderek imza atması koşulu ile serbest bıraktı.

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