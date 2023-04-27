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ATAK öğrenciler için uçtu

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#Dünya Pilotlar Günü#ATAK#Jandarma
ATAK öğrenciler için uçtu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

Siirt’te 'Dünya Pilotlar Günü' kapsamında 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret eden lise öğrencileri için yerli helikopter ATAK’la gösteri uçuşu yapıldı.

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14 Eylül Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kapsamında, 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda, Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotları ziyaret etti. Pilotlar, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki S-70 Sikorsky ve T-129 ATAK tipi helikopterlerini tanıtarak, öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı.

ATAK öğrenciler için uçtu

Pilotlar daha sonra yerli helikopter ATAK’la, öğrenciler için gösteri uçuşu yaptı. Öğrenciler gösteri uçuşunu büyük ilgiyle izledi. 

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#Dünya Pilotlar Günü#ATAK#Jandarma

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