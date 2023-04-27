ATAK öğrenciler için uçtu

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14 Eylül Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kapsamında, 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda, Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotları ziyaret etti. Pilotlar, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki S-70 Sikorsky ve T-129 ATAK tipi helikopterlerini tanıtarak, öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı.
Pilotlar daha sonra yerli helikopter ATAK’la, öğrenciler için gösteri uçuşu yaptı. Öğrenciler gösteri uçuşunu büyük ilgiyle izledi.