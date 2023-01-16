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Atahan’dan Emine Erdoğan’ı duygulandıran hediye

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#Emime Erdoğan#Sıfır Atık#Atahan Uyaroğlu
Atahan’dan Emine Erdoğan’ı duygulandıran hediye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Şanlıurfa’da yaşayan TED Şanlıurfa Koleji ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 5 yıl önce başlattığı sıfır atık projesine dondurma çubuklarından yaptığı bir çerçeveyle destek verdi.

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Yaptığı çerçeveyi Emine Erdoğan’a gönderen Atakan Uyaroğlu’na Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkkür etti.

 

GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUZ

Emine Erdoğan, Atahan’ın hediyesini paylaştığı Twitter mesajında “Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi sıfır atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz.” Emine Erdoğan’ın bu jesti Atahan ve ailesine büyük bir sürpriz oldu.

Küçük Atahan duygularını, “Bunlar çöpe gidecekti. Aklıma çubuklardan bir çerçeve geldi. Geri dönüşümden çerçeve yaptım ve içine de resim koydum” sözleriyle paylaşıp, sevincini dile getirdi.

 

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#Emime Erdoğan#Sıfır Atık#Atahan Uyaroğlu

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