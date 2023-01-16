Atahan, dondurma çubuklarından yaptığı resim çerçevesini Emine Erdoğan’a gönderdi

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Şanlıurfa’da Meltem ve Ahmet Uyaroğlu çiftinin çocukları Atahan Uyaroğlu, yazın tükettiği dondurma çubuklarını çöpe atmayıp biriktirip annesinin yardımıyla resim çerçevesi yaptı. Atahan Uyaroğlu, içerisine fotoğrafını koyduğu çerçeveyi bir mektup da yazarak kargoyla Emine Erdoğan’a gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak kendisine gönderen çocuğu sosyal medya hesabından tebrik etti.

Hediyeyi gönderen Atahan yazdığı mektupta, “Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesi’ni ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma çubuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim” ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan ise aldığı hediyeyi “Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle gözlerinden öpüyoruz” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

UYAROĞLU AİLESİ ÇOK MUTLU OLDU

Çocuklarına çevre bilincini aşılamak için böyle bir yola başvurduklarını belirten turizimci baba Ahmet Uyaroğlu, sosyal medya üzerinden kendilerini tebrik eden Emine Erdoğan’a teşekkür ederek, "Atahan, yazın biriktirdiği dondurma çubuklarından resim çerçevesi yapıyor. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyor. Çok hoşuna gidiyor. Daha sonra bunu Emine Erdoğan’a gönderdi. Daha sonra geri dönüş aldık. Atahan ve bizlerde çok mutlu olduk. Biz küçük yaştan çocuklarımıza çevre bilincini ve sıfır atık aşılamaya çalışıyoruz. Atahan’da bu bilinçte bir çocuktur" dedi.

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Gönderdiği kargoya geri dönüş olacağını hiç düşünmediğini anlatan Atahan Uyaroğlu şunları söyledi:

“Yazın yediğim dondurma çubuklarından çerçeve yapıp Emine Erdoğan'a hediye için fotoğrafımı koyarak gönderdim. Biz sıfır atık projesini destekliyoruz. Emine Erdoğan, bize döndüğü için çok mutlu oldum. Geri döneceklerini hiç düşünmedim ve çok mutlu oldum.”