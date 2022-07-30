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Atadedeler’de 43 kişiye dava açıldı

#Salice Fedakâr#Pınar Taşçı#MİT
Atadedeler’de 43 kişiye dava açıldı

Liderliğini sahte MİT kimliği taşıyan Pınar Taşçı kod isimli Salice Fedakâr’ın yaptığı, “Atadedeler” isimli suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık aralarında eski Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve eski Amasya savcısının da bulunduğu 43 şüpheli hakkında dava açtı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Derin devletin ticari istihbarat ayağını yürütüyoruz” diyen ve gizli oluşum olduğu iddia edilen “Atadedeler” suç örgütüne yönelik Ocak 2022 tarihinde operasyon talimatı vermişti. Oluşumun tepesindeki, sahte MİT kimliği kullanan Pınar Taşçı kod isimli Salice Fedakar ile FETÖ’den ihraç eski üsteğmen Ali Eşki, Samsun’da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. İki şüpheli tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle örgüt içinde aktif görev alan eski Ankara Ağır Ceza hâkimi B.Ç. ile Amasya’da görev yapan savcı Hidayet Kaya’nın isimlerine ulaşıldı. Eski hâkim B.Ç ev hapsi kararıyla serbest kalırken eski savcı tutuklandı.

KANDIRILDIK SAVUNMASI

Her iki eski yargı mensubu ifadelerinde, “Atadedeler isimli grubun kendilerine devletle bağlantılı olarak tanıtıldığını” anlatarak, “Kamu görevi yapacağımızı düşündük. Kandırıldık” iddiasında bulundu.
Savcılık, eski mahkeme başkanı ve savcının da aralarında bulunduğu 43 şüpheli hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

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İddianamede, şüphelilerin kendilerini “devletin ticari istihbarat ayağı” olarak tanıttıkları belirtilerek “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

ÇETENİN LİDERİ

ASKERİ üniforma giyen ve sahte MİT kimliği taşıyan ‘Pınar Taşçı’ kod adlı Salice Fedakâr’ın, aralarında 1 hâkim ile 2 savcı da bulunan 370 adamıyla “Derin devletin ticari istihbarat ayağını yürütüyoruz” diyerek, 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı.

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#Salice Fedakâr#Pınar Taşçı#MİT

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